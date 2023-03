Èpica a l'antiga Roma

Actualitzada 22/03/2023 a les 06:22

El director alemany Roland Emmerich prepara un nou projecte, una sèrie èpica sobre gladiadors produïda per Peacock, Those about to die. La producció comptarà amb un repartiment internacional en què destaca el veterà actor Anthony Hopkins. Al seu costat veurem altres cares populars, com ara Iwan Rheon, que va ser Ramsay Bolton a Juego de Tronos, o l’espanyol Eneko Sagardoy, que va guanyar el Goya a millor actor revelació el 2018 per Handia, i que va assolir la popularitat amb la sèrie Patria.La història de la sèrie es basa en el llibre homònim de Daniel Mannix, un text que ens acosta a aquells presos que havien d’enfundar-se les armadures i llançar-se a la sorra del Coliseu. Tal com explica Deadline, el projecte per a televisió s’anuncia com “un drama èpic ambientat en el món complex i corrupte dels gladiadors”.Emmerich, encarregat de grans superproduccions com Independence Day i El dia de demà, s’encarrega de la direcció al costat de Marco Kreuzpaintner, amb Robert Rodat com a guionista.Anthony Hopkins interpretarà Vespasià, l’emperador de Roma i cap del llinatge Flavi. Mentrestant, Sara Martins i Dimitri Leonidas ja han estat triats per a papers clau. Rheon, al seu torn, es posarà en la pell de l’ambiciós cap criminal Tenax i reemplaçarà l’actor Lorenzo Richelmy, que es va retirar del projecte per problemes d’agenda.També s’uneixen al repartiment Liraz Charhi, que interpretarà Berenice, reina de la la Judea conquerida, captiva a Roma. Johannes Haukur Johannesson dona vida a l’imponent gladiador nòrdic Viggo i Rupert Penry-Jones és Marsus, un ric patrici i general retirat que desitja el tron. Al costat de Sagardoy hi haurà el també espanyol Pepe Barroso i el portuguès Gonçalo Almeida. Els tres interpreten els germans Corsi.