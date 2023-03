Tocarà esperar

Actualitzada 21/03/2023 a les 06:04

Una llarga espera. Això és el que hauran de patir els fans de The Last of Us. La sèrie basada en la famosa saga de videojocs homònima ha finalitzat ja el primer lliurament amb un èxit rotund tant pel que fa a crítica com en espectadors, per la qual cosa la renovació es va produir de forma gairebé immediata a la seva estrena, a final de gener. Els seus responsables ja havien avisat que aquesta segona temporada trigaria un temps a arribar, però en una entrevista amb The Independent, citada per MovieWeb, l’actriu protagonista Bella Ramsey ha donat informació més concreta sobre el tema.Preguntada per la futura estrena, la jove que dona vida a Ellie Williams ha revelat quan calcula que els nous capítols puguin veure la llum. “Probablement durem a terme el rodatge entre final d’aquest any i principi del que ve. Així que el llançament serà segurament quan finalitzi el 2024 o principi de 2025”, ha contestat. Tot i que HBO no s’ha pronunciat sobre aquest tema, Ramsey no ha estat l’única a apuntar a aquesta data.El coprotagonista, Pedro Pascal, que interpreta Joel Miller, ja va avançar que el rodatge podria començar a final del 2023. Després de ser preguntat en una entrevista per a Collider sobre si hi havia opció d’iniciar els enregistraments enguany, l’actor va donar algunes pistes: “En quina estació de l’any estem? Començarà la primavera, oi? Doncs sí, existeix la possibilitat”, va indicar.Malgrat que tot indica que caldrà esperar gairebé dos anys entre una temporada i una altra, ja es pot avançar algun detall del segon lliurament. Els esdeveniments estaran basats en la segona part del videojoc original, The Last of Us II, més llarg i amb una trama més complexa que el predecessor, per la qual cosa els creadors de la sèrie, Craig Mazin i Neil Druckmann, ja van dir que caldria més d’una temporada per cobrir la trama amb profunditat.