El retorn de 'Monk'

Adrian Monk, el detectiu més brillant i peculiar de la televisió, tornarà amb un nou cas. Peacock ha donat llum verd a una pel·lícula continuació de Monk, la ficció d’USA Network protagonitzada per Tony Shalhoub, que suposarà el retrobament del repartiment original i els seus creadors gairebé catorze anys després del final. Oficialment titulada Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie, la pel·lícula versarà entorn d’un darrer i “molt personal cas en el qual està involucrada l’estimada fillastra de Monk, Molly, que ara és periodista i està immersa en els preparatius de les seves noces”, indica la cadena.Shalhoub tornarà a interpretar Adrian Monk, el detectiu consultor que pateix un trastorn obsessivo-compulsiu, així com una àmplia gamma de fòbies. Però no estarà sol, ja que es retrobarà amb altres membres del repartiment com Ted Levine en el paper de Leland Stottlemeyer; Traylor Howard com a Natalie Teeger; Jason Gray-Stanford interpretant Randy Disher; Melora Hardin com a Trudy Monk; i Hector Elizondo en la pell del doctor Neven Bell.El creador de la sèrie, Andy Breckman, s’encarregarà d’escriure i produir la pel·lícula, que comptarà amb Shalhoub com a productor executiu a més de protagonista. La direcció correrà a càrrec de Randy Disk, que va ser productor executiu de la sèrie i va dirigir gairebé prop d’una quarantena de capítols.Monk es va mantenir en antena durant vuit temporades i 125 episodis a USA Network, i va ajudar a iniciar la reeixida producció pròpia del canal de cable a principis dels 2000. La ficció també va ser un èxit de crítica i va ser reconeguda amb vuit premis Emmy, un Globus d’Or i dos premis SAG. El seu final l’any 2009 va atreure a més de 9 milions d’espectadors, la qual cosa va suposar en aquell moment un rècord per a una ficció.