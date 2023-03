Cancel·lació sorprenent

Actualitzada 18/03/2023 a les 06:50

S’acaba el viatge de Willow a Disney+. La plataforma ha cancel·lat aquesta sèrie, continuació en format televisiu de la pel·lícula homònima dirigida per Ron Howard i protagonitzada per Warwick Davis, després d’una única temporada. El mitjà especialitzat Deadline ha confirmat el punt final de la producció, la primera temporada de la qual constava de vuit episodis i va tenir com a principals responsables creatius Jonathan Kasdan i Wendy Mericle.La ficció reprenia la història de Willow, de nou interpretat per Davis, 20 anys després de derrotar la reina Bavmorda, tot presentant un nou grup d’herois per dur a terme una perillosa missió. Joanne Whalley, protagonista femenina del llargmetratge, va estar de tornada en el seu paper de Sorsha. No va ser el cas de Val Kilmer, els problemes de salut del qual van impedir que tornés a fer de Madmartigan, si bé el seu fill, Jack Kilmer, va prestar la veu per al personatge.La veritat és que la sèrie va comptar amb unes aparents bones crítiques, amb un 83% de valoracions positives a la web de comentaris d’espectadors Rotten Tomatoes. Ara bé, sembla que això no ha estat suficient per a Disney i Lucasfilm.Ja durant l’any passat, diversos estudis i plataformes de streaming van dur a terme una revisió de l’oferta per tal d’augmentar la rendibilitat. Això va derivar en la cancel·lació de diverses sèries que, malgrat comptar amb una important base de fans, no van assolir els objectius desitjats per les companyies.A més de posar punt final a Willow, Disney també està reavaluant els passos que farà respecte a Star Wars. Segons Deadline, la plataforma està tenint “molta cura” pel que fa a les pròximes pel·lícules de la franquícia. En les últimes setmanes s’ha conegut la cancel·lació dels films que preparaven, respectivament, Kevin Feige i Patty Jenkins.