Thriller de postguerra

Actualitzada 17/03/2023 a les 07:15

La sèrie Los pacientes del doctor García, dirigida per Joan Noguera, porta per primera vegada a la televisió una novel·la d’Almudena Grandes. La ficció, que s’estrenarà durant el mes vinent a La 1 de TVE per incorporar-se després al catàleg de Netflix, ha fet parada aquests dies al Festival de cinema de Màlaga, on es s’ha projectat el primer capítol.Drama i thriller d’espies es donen la mà en aquesta producció protagonitzada per Javier Rey, Tamar Novas i Verónica Echegui. Més de 2.500 figurants han participat en aquesta producció d’època, que transcorre durant quatre dècades, del 1936 al 1976. La sèrie està coproduïda per RTVE, Diagonal i DeAPlaneta amb la participació de Netflix.Després de la victòria de Franco, el doctor Guillermo García Medina (Rey) continua vivint a Madrid amb una identitat falsa. La documentació que va salvar-lo de la mort va ser un regal del seu millor amic, Manuel Arroyo Benítez (Novas), un diplomàtic republicà. El doctor García creu que mai tornarà a veure’l, però el setembre del 1946 Manuel torna de l’exili en una missió secreta i perillosa, la d’infiltrar-se en una organització clandestina, la xarxa d’evasió de criminals de guerra i pròfugs del Tercer Reich.La sèrie, ha explicat Noguera a l’agència ACN, comença a l’inici de la guerra, quan les tropes franquistes volen entrar a Madrid i es mostra “una ciutat destrossada i bombardejada”, i acaba quaranta anys després, tot just morir el dictador, “i ja es veu un altre Madrid. Pensàvem que mostrar la història de la capital i la seva evolució arquitectònica era molt important”, ressalta el realitzador al respecte.En total, conformen la sèrie 10 capítols de 60 minuts. L’adaptació de l’obra literària l’ha fet el guionista José Luis Martín. “Era una novel·la molt extensa i va costar molt reduir-la a 10 capítols”, afirma Noguera.