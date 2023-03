Avui el teu cor sentirà algunes pressions, les quals, en torn, comportaran pressió al teu cos, ja sigui que te n'adonis o no. Fes el possible per alleujar aquesta pressió treballant per comprendre la teva oposició en comptes d'intentar barallar-s'hi automàticament. L'energia indica l'aproximació d'un debat que s'acosta. Allibera la tensió física que hi ha dins teu.