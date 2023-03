El més vist d'HBO Max

Pedro Pascal i Bella Ramsey en un moment de 'The Last of Us'.

La sèrie The Last of Us, la primera temporada de la qual acaba de finalitzar, s’ha convertit en la més vista fins al moment de la plataforma audiovisual HBO Max a Europa i l’Amèrica llatina, segons ha informat la companyia Warner Bros. Discovery.El capítol final de la primera temporada d’aquest drama apocalíptic, emès diumenge passat, va registrar 8,2 milions d’espectadors tant a la mateixa HBO Max com en transmissions lineals, segons la companyia d’anàlisi d’audiències Nielsen i dades pròpies de Warner. La ficció, protagonitzada per l’actor d’origen xilè Pedro Pascal, ha aconseguit una mitjana de 30,4 milions d’espectadors en els seus primers sis episodis, amb el capítol inicial acostant-se als 40 milions als Estats Units. Fora del circuit dels EUA, The Last of Us és ara mateix el programa més vist en la història d’HBO Max a Europa i l’Amèrica llatina, ha assegurat el gegant audiovisual.El drama va debutar davant 4,7 milions d’espectadors al gener i ha mostrat un creixement constant al llarg de la primera temporada, malgrat haver-hi una gran competència de retransmissions esportives en directe i gales de lliurament de premis, ha assenyalat Warner en un comunicat. L’audiència final de diumenge passat a la nit va marcar un augment del 75% en la visualització nocturna del debut d’un capítol, en comparació amb el dia de l’estrena de la sèrie.La producció, basada en el popular videojoc del mateix títol, és una aventura distòpica que ens situa en un planeta Terra arrasat per una pandèmia causada per Cordyceps, un fong que, a causa de l’escalfament global, s’adapta per contagiar les persones convertint-les en zombis assassins. A més de Pascal, en el repartiment de la sèrie participen Bella Ramsey –en el paper de la jove Ellie–, Ashley Johnson o Ana Torv, entre d’altres.