'Creed', també a la TV

El film Creed III ha complert sobradament totes les expectatives i només durant la seva primera setmana en cartell va recaptar més de 100 milions de dòlars. Un èxit que Amazon, que va adquirir fa dos anys l’estudi responsable de la saga, MGM, no pensa desapro­fitar.La companyia ja ha començat a treballar per expandir l’univers narratiu de Creed (fet i fet un spin-off de Rocky), no tan sols amb més pel·lícules, sinó també amb sèries de televisió. Les reunions amb Michael B. Jordan, protagonista i director d’aquest tercer lliurament, es van iniciar mesos enrere i amb la recent estrena del film en cinemes es comença a donar forma a aquest projecte per a la petita pantalla.En primer lloc, es treballa en una “sèrie d’acompanyament” a l’actual franquícia, amb la qual es pretén desenvolupar la història d’Amara, la filla d’Adonis Creed. El personatge ha estat interpretat per l’actriu sorda Mila Davis-Kent a Creed III. Sense més detalls sobre aquesta ficció, el que és segur és que seguirà el camí obert per aquesta última pel·lícula.No és l’única idea en la qual es treballa per esprémer aquest univers, si bé ara com ara és la que sembla tenir més clara la seva línia d’atac. En qualsevol cas, Jordan i el seu equip no tan sols volen cenyir-se a les produccions d’acció real, ja que també hi ha en marxa una sèrie anime vinculada amb Creed.En la recambra també hi ha la idea de recuperar el personatge de Rocky Balboa. Tot i haver sortit de Creed per les seves profundes desavinences amb el productor Irwin Winkler, Sylvester Stallone està valorant la possibilitat de recuperar el mític boxador d’alguna manera, fins i tot relatant la història dels seus orígens a través d’una sèrie preqüela de la saga cinematogràfica. Un gest que serviria, potser, perquè el veterà actor i Winkler facin les paus definitivament.