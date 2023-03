Avui podries no ser tan tolerant dels defectes aliens. El més probable és que hi hagi una sensació de restricció que no permet estar on t'agradaria. Tracta de no culpar els altres pels teus infortunis. Utilitza aquest grau de depressió i malenconia per crear un estat de renaixement en què emergeixes de les cendres amb un nou pla d'acció. Avui, hi ha un to de serietat als teus pensaments.