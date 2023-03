Més 'Terapia sin filtro'

Actualitzada 13/03/2023 a les 07:19

Apple TV+ ha decidit renovar Terapia sin filtro per un segon lliurament. La notícia arriba en coincidència amb l’estrena del vuitè episodi dels deu que formen la primera temporada d’aquesta reeixida comèdia cocreada per Jason Segel, Bill Lawrence i Brett Goldstein.“Ens ha encantat el món captivador, commovedor i hilarant de la sèrie des del principi, i ha estat meravellós veure com el públic de tot el món continua connectant amb aquests personatges de gran cor”, ha afirmat Matt Cherniss, director de programació d’Apple TV+, en un comunicat. “Ens morim de ganes que els espectadors experimentin el que l’elenc i l’equip creatiu tenen preparat per a la segona temporada”, ha afegit.La ficció segueix Jimmy (Segel), un terapeuta en dol després de la mort de la seva dona que decideix trencar les normes i començar a dir als clients exactament el que pensa d’ells i dels problemes que li expliquen. Ignorant el seu aprenentatge i la seva ètica, Jimmy es troba fent canvis enormes tant en la seva vida com en la d’altres persones, mentre intenta reparar la relació amb la seva filla Alice. A més a més de Segel, en el repartiment podem trobar actors com Harrison Ford, Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie i Luke Tennie.A Terapia sin filtro, Harrison Ford explota la seva faceta més còmica en el paper de Paul, el mentor del protagonista. La facilitat de Ford per a l’humor no hauria de sorprendre ningú que hagi vist cinc minuts d’ell en els papers de Han Solo o Indiana Jones. No obstant això, els seus seguidors feia molt de temps que no el veien en aquesta tessitura més desimbolta. Una part de l’humor entorn del seu personatge prové de l’estatus icònic de l’home que l’interpreta. “És molt divertit treballar amb ell”, ha afirmat Lawrence en una entrevista recent.