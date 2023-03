Actualitzada 12/03/2023 a les 07:20

Netflix acaba de fer oficial el llum verd a Zero Day, la que serà la primera sèrie de televisió protagonitzada per Robert de Niro. El projecte, en desenvolupament actiu a la plataforma des del mes de novembre passat, es posa finalment en marxa amb un total de sis episodis per relatar una història de conspiracions, segons ha informat Deadline.Creada per Eric Newman, Noah Oppenheim i el guanyador del Pulitzer Michael S. Schmidt, i dirigida per la realitzadora Lesli Linka Glatter (Homeland), la sèrie es formula com a base una pregunta que és al cap de qualsevol persona: com trobar la veritat en un món en crisi, esmicolat per forces que escapen al nostre control? Més encara, en una era marcada per les teories de les conspiracions, Zero Day mira de qüestionar quant hi ha de creació nostra en aquestes forces, o si fins i tot aquests condicionants són producte de la nostra pròpia imaginació.Una sinopsi abstracta per a un projecte que compta amb el mateix De Niro com a productor executiu. Si bé l’actor ha fet intervencions televisives puntuals, la més recent de les quals el film d’HBO The Wizard of Lies, fins ara no havia estat mai al capdavant d’una sèrie.L’intèrpret segueix així els mateixos passos que altres veterans actors de primera línia que han acabat per passar-se a la televisió en les últimes temporades. Sense anar més lluny, Harrison Ford (amb 1923 i Terapia sin filtro), Sylvester Stallone (Tulsa King) i Arnold Schwarzenegger, que també té la seva pròpia comèdia d’espies a Netflix, Fubar.Amb tot, De Niro ha aconseguit quatre nominacions als premis Emmy: com a actor protagonista de minisèrie o film (per The Wizard of Lies el 2017), com a actor convidat de comèdia (per Saturday Night Live el 2019) i com a productor (per The Wizard of Lies i Así nos ven).