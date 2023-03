Avui potser només pensis en romanç i relacions properes. Per alguna raó, els temes relacionats amb l'amor hi seran presents. Podràs desitjar considerar aquest període com un punt d'inflexió a la teva relació. Sigues sensible i observa. Comporta't romàntica i agradablement. Les influències planetàries d'avui us demanen que establiu una connexió més estreta amb les persones que estimes.