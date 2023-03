'Entrevías' arrasa

Actualitzada 11/03/2023 a les 07:16

Entrevías continua triomfant al món. Després de l’èxit de la primera temporada tant en l’emissió en obert a Telecinco com en el posterior salt a Netflix, el llançament de la segona tanda de capítols a la plataforma ha tornat a situar la ficció espanyola al capdemunt del més vist a nivell global en streaming. La sèrie que protagonitza José Coronado, que va arribar el passat 1 de març al catàleg del gegant audiovisual, és segona en el rànquing mundial de ficcions més vistes de parla no anglesa, amb més de 34 milions d’hores reproduïdes.Si ens fixem en títols en qualsevol idioma, inclòs l’anglès, la sèrie figura en el top 5 global només per darrere de la tercera temporada d’Outer Banks, el segon lliurament de Sexo/Vida, La pareja perfecta i Tríada.La segona temporada d’Entrevías s’ha colat en el top 10 de fins a 47 països, segons dades de Netflix. Destaca com a número 1 en tres, Espanya, l’Argentina i l’Uruguai, i figura entre els deu títols més vistos en multitud de territoris d’Amèrica, Europa, Àfrica, Àsia i fins i tot Oceania.A més, l’estrena de la temporada 2 també ha impulsat a la primera, que després d’arrasar al maig de l’any passat en la plataforma ha tornat a ascendir als primers llocs. El primer lliurament és quart en el rànquing mundial de parla no anglesa amb gairebé 22 milions d’hores vistes, i suma ja sis setmanes entre el contingut més consumit de la companyia en tots els seus territoris. També està en el top 6 d’allò més vist a Espanya i, en total, s’ha colat de nou en el top 10 de 29 països.Cal recordar que la temporada 1 d’Entrevías ja va ser un dels grans èxits espanyols de tot el 2022 a Netflix. Després d’aquest impacte, que es va sumar a la seva potent trajectòria en obert a Telecinco, Mediaset va decidir renovar la seva sèrie per una tercera i una quarta temporades.