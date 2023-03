Un projecte maleït

Actualitzada 10/03/2023 a les 07:26

L’anhelada adaptació de The Devil in the White City, la novel·la que el periodista nord-americà Erik Larson va publicar el 2002 basant-se en la història real de l’assassí en sèrie del segle XIX Henry H. Holmes, no seguirà endavant a Hulu després de més d’una dècada en desenvolupament. I això malgrat haver comptat amb talent de primera classe de Hollywood com a principal valedor.La plataforma propietat de Disney ha cancel·lat els plans que tenia previstos per a aquesta minisèrie, produïda per Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio, segons informa The Hollywood Reporter. Una cosa que tampoc resulta sorprenent després que en els últims mesos s’haguessin desvinculat del projecte tant el seu protagonista principal, Keanu Reeves, com el director, Todd Field.La producció de The Devil in the White City havia passat per nombroses fases. DiCaprio va comprar els drets de la novel·la el 2010 i des d’aleshores ha mirat de tirar endavant la seva translació en imatges per diverses vies. Durant alguns anys, el projecte es va mantenir en desenvolupament actiu dins de Paramount, amb Martin Scorsese confirmat com a director. El 2019, Hulu va anunciar que posava en marxa el desenvolupament de la minisèrie, amb DiCaprio i Scorsese com a productors executius.No va ser fins al gener de 2022 quan es van concretar detalls sobre l’equip: Reeves assumiria el complex paper protagonista, mentre que Todd Field, que tot just tornava a la direcció amb Tár, seria el realitzador. La sortida de Reeves del repartiment ja era un mal presagi. Field, en plena carrera cap als Oscar amb el tercer llargmetratge, també es va desvincular del projecte.La productora ABC Signature ha iniciat negociacions amb els actors Jeremy Allen White i Jude Law per suplir Reeves, així com amb el director Matt Ross per col·locar-se darrere les càmeres. Si bé les negociacions continuen, la sortida d’Hulu del projecte deixa ara tot en l’aire. Les fonts citades per The Hollywood Reporter asseguren que els responsables d’ABC Signature segueixen compromesos amb la sèrie i intentaran oferir la ficció a altres cadenes o plataformes.