Les coses avui et podran semblar una mica fosques i podràs sentir que en aquest moment el teu ànim general està declinant. Estableix la diferència entre les coses que pots controlar i les que no. No t'inquietis per les segones. La receptivitat serà l'aglutinant que mantindrà el teu món al seu lloc.

Taure

La creativitat us portarà riquesa i prosperitat. Aquest és un bon moment per pintar, modificar el teu vestuari o fer alguna altra cosa artística. Les emocions inconscients ajudaran a bombar la teva saba creativa. Potser necessiteu aflorar la vostra energia yin. Avui a la nit intercanvia massatges amb la teva parella i veuràs com l'energia flueix entre vosaltres. Bessons

Aquest és un bon moment per prendre un joc de cartes de tarot per descobrir les parts més profundes del teu esperit. Brinda-li al teu inconscient un vehicle perquè pugui expressar-se. La configuració celestial d'avui suggereix que podries desitjar una lectura parapsicològica. Hi ha coses flotant al teu interior que necessiten aflorar el teu món conscient. Cranc

Trobaràs més i més maneres per desenvolupar-te emocionalment. Estàs sempre aprenent, creixent i descobrint maneres d'expressar-te creativament. Gràcies a l'energia celestial d'aquest moment, el cor i la ment estan treballant junts per incentivar-te a diversificar-te i relacionar-te amb els altres d'una manera totalment diferent. Lleó