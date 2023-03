Komanem + súper jam

Actualitzada 09/03/2023 a les 07:31

Presentació del nou llibre d’Arantxa Coca, escriptora i doctora en psicologia. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.El 9 de març el grup andorrà i català de rock Komanem fa quinze anys de vida i ho celebrarà amb un concert amb entrada gratuïta.Andorra la Vella.Al març torna Quim Salvat a l’Auditori Nacional amb una proposta única i exclusiva: la presentació en directe i amb tota la banda dels nou temes que formen part del seu tercer treball d’estudi, L’últim despertar. Hora: 21.30 h.Ordino.S’expliquen els nous-vells formigons de calç fets amb els materials actuals, amb prestacions ben definides, explicant-ne les bondats i les limitacions, així com alguns aspectes singulars del seu ús. Hora: 19 h.Andorra la Vella.A càrrec d’Edgar Oto. Activitat que s’emmarca en la línia de treball relacionada amb la igualtat de gènere i la mirada inclusiva dels museus. Hora: a les 18 i a les 19 h.Aprendrem a fer diferentes peces de sushi i en finalitzar hi haurà una degustació. Hora: 20 h.Escaldes-Engordany.Descobreix el món del te i endinsat en la tendència actual de gaudir de noves experiències de manera saludable. Hora: 19 h.Encamp.Exposició de dibuix i fotografia amb Rosa Mujal i Jean Luc Herbert.Ordino.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp.Fins al 23 d’abril.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrera d’una de les peces que integra la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme que no us podeu perdre.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 20 hFins al 15 d’abril.