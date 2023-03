'Ahsoka', més a prop

Actualitzada 09/03/2023 a les 07:28

Lucasfilm continua construint l’univers televisiu de Star Wars al voltant de l’èxit de The Mandalorian. Igual que va succeir amb Boba Fett, que va comptar amb la pròpia sèrie després de ser reintroduït a la segona temporada de la primera ficció original de Disney+, Ahsoka Tano també tindrà una història independent de la del mandalorià i Grogu. De fet, està previst que la sèrie, encapçalada per Rosario Dawson, sigui el següent projecte d’acció real de la franquícia a veure la llum després del desenllaç del tercer lliurament de The Mandalorian. Ara, s’ha delimitat una mica més quina podria ser la data de llançament.Si recentment Dawson apuntava que l’estrena podria produir-se en algun moment de la tardor vinent, des de Variety assenyalen ara que Ahsoka podria arribar una mica abans. En concret, la publicació apunta un llançament “a final de l’estiu”. D’aquesta manera, s’imitaria l’estratègia seguida l’any passat amb Andor, que va veure la llum el 21 de setembre, tot i que en primera instància havia de fer-ho el 31 d’agost.En qualsevol cas, caldrà esperar a la comunicació oficial de Lucasfilm per conèixer la data definitiva d’estrena d’Ahsoka. Aquesta informació podria revelar-se en el marc de la pròxima convenció Celebration, que tindrà lloc del 7 al 10 d’abril a Londres. A més, durant l’esdeveniment s’esperen actualitzacions dels altres projectes televisius de la saga, que actualment té en marxa ficcions tan variades com el thriller The Acolyte, la segona i última temporada d’Andor o la resposta galàctica a Stranger Things, Skeleton Crew.Mentre l’apartat televisiu de Star Wars va vent en popa, del cinematogràfic no es pot dir el mateix. Després del daltabaix en taquilla de Solo i el decebedor rendiment de L’ascens de Skywalker, Lucasfilm no ha aconseguit aclarir l’horitzó de la franquícia pel que fa a la pantalla gran. Cap dels projectes que hi ha actualment en cartera han entrat en fase de producció i la data més pròxima fixada en el calendari és el desembre del 2025.