Vist i no vist

Actualitzada 08/03/2023 a les 05:58

Les entrades per assistir en directe a la final del Festival d’Eurovisió 2023 es van esgotar ahir en només trenta minuts. Dimarts 7 de març era una data marcada en vermell als calendaris de milers d’eurofans, ja que era quan es posaven a la venda les localitats. Només uns quants afortunats, els més ràpids a l’hora de comprar-les, podran viure en directe el certamen musical, que se celebrarà a Liverpool el mes de maig.La Unió Europea de Radiodifusió (UER) havia posat a la disposició del públic totes les localitats disponibles del Liverpool Arena per a un total de nou xous: la gran final del 13 de maig, les semifinals de dimarts 9 i dijous 11, i els assajos que habitualment se celebren amb presència de fans. Les primeres es van esgotar en tot just trenta minuts, i només una hora i mitja després de posar a la venda les entrades l’organització va anunciar que no quedava res per a la resta de gales.Els preus oscil·laven entre les 80 i les 380 lliures esterlines (89 i 426 euros, respectivament) en el cas de la gala final. Per altra banda, les entrades de les semifinals van poder adquirir-se per un preu que amava de les 30 a les 290 lliures (de 33 a 325 euros), segons la ubicació del seient i la visibilitat.“La demanda ha estat altíssima”, va informar el compte oficial d’Eurovisió a Twitter, que recordava que els tres xous principals seran emesos per televisió i que hi haurà un gran nombre d’activitats per a tots aquells eurofans que vulguin viatjar a la seu del festival.Eurovisió 2023 tindrà quatre mestres de cerimònies que ja han estat anunciats: el reconegut presentador Graham Norton, l’actriu de Ted Lasso Hannah Waddingham, la cantant Alesha Dixon i l’artista ucraïnesa Julia Sanina. El primer només participarà en la final de dissabte, mentre que el trio femení sí que serà present a totes les gales.