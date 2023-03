‘Todo lo que aprendí viajando con poco dinero (y mucha improvisación)’

Actualitzada 08/03/2023 a les 06:00

Des del 2012, Sergio Otegui, autor del blog Nada Incluido, només ha necessitat una càmera a la mà, una motxilla a l’esquena i pocs diners a la butxaca per recórrer el món. Amb això i molta improvisació, aquest saragossà ha recorregut més de trenta països, i pel camí ha après algunes lliçons que ara guarda com imants de nevera. Hora: 21 h.La Massana.TEATRECunyades és una obra teatral d’humor escrita i dirigida per Ramon Grau. El vodevil compta amb quatre actors (l’Àngels Bassas, la Mònica Pérez, el Fermí Fernández i el Jordi Rios) i busca l’humor a través d’una història divertida que es va embolicant a cada acte. Hora: 21.30 h.Encamp.LLETRESUn espai obert a tothom, especialment als que vulguin atansar-se al món de la literatura a través de l’art o a l’art a través de la literatura. Avui Els dos remordiments de Claude Monet, de Michel Bernard. Hora: 19.30 h.Escaldes-Engordany.Amb motiu del Dia de la dona, masterclass de defensa personal. Hora: de 20 a 22 h.Ordino.Taller destinat a públic infantil a càrrec de l’artesà fuster Marcos Pizarro.Hora: de 16 a 19 h.. Sant Julià de Lòria.Exposició de dibuix i fotografia amb Rosa Mujal i Jean Luc Herbert.Ordino.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrere d’una de les peces que integra la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme que no us podeu perdre.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espanyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal com ara Picasso, Miró, Cézanne o Matisse, entre d’altres. Horari: 10-13 h / 16-19 h de dilluns a divendres i 10-13 h dissabte. Diumenge, tancat.Andorra la Vella. Fins al 27 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria.Fins al 15 d’abril.