Avui podries sentir que has de fer alguna cosa per un dels teus amics. Potser hi ha algun tema entre vosaltres del qual no parlen des de fa temps. Aquest espai sense resoldre es pot descompondre i empitjorar si no intentes resoldre'l ara. El panorama planetari d'avui reuneix el teu sentit d'obligació i de responsabilitat amb el teu costat sensible i emocional.