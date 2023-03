Encarant el final

Actualitzada 07/03/2023 a les 06:39

La cinquena i última temporada de Stranger Things està cada vegada més a prop. Un dels seus protagonistes, David Harbour, que interpreta el cap de la policia de Hawkins, Jim Hopper, ha anunciat en el marc de la Middle East Film & Comic Con d’Abu Dhabi que els enregistraments del nou lliurament de la sèrie de ciència-ficció començaran el juny del 2023. “Estem entrant en la cinquena temporada. Tinc un parell de mesos per entrenar. Comencem a gravar al juny”, ha dit l’intèrpret, en declaracions recollides per Collider.L’actor també ha parlat sobre el seu canvi físic d’una temporada a una altra. “Vaig entrenar molt per a la quarta temporada. Hopper estava en un lloc molt específic: una presó russa”, ha declarat, abans d’assegurar que les vivències del policia a Rússia li han servit per “convertir-se en un tipus diferent i despullar-se d’una capa de si mateix físicament, mentalment i emocionalment”.Harbour ha donat pistes sobre l’evolució del seu personatge en els capítols que estan per venir. “Està de retorn a la ciutat, als Estats Units, on té hamburgueses amb formatge, així que estarà ben alimentat”, ha declarat, avançant que la seva forma física canviarà respecte a la temporada anterior. Al final del quart lliurament, Hopper abandona la presó de Sibèria per tornar a Hawkins juntament amb Joyce (Winona Ryder) i la seva filla adoptiva, Once (Millie Bobby Brown).Encara no es coneix la data de llançament dels últims episodis de la sèrie, tot i que serà durant el 2024. La temporada anterior va començar a gravar-se el febrer del 2020 i va sortir a la llum el juliol del 2022, però va patir una gran aturada entre el març i el setembre per la pandèmia. Sigui quan sigui, el final de la ficció dels germans Duffer és imminent. “Fa gairebé nou anys que vam gravar la primera temporada i crec que és hora que acabi”, sentencia Harbour.