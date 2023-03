Crisi a la sèrie 'Dune'

Actualitzada 06/03/2023 a les 06:37

Dune: The Sisterhood, la sèrie preqüela de la història literària de Frank Herbert que prepara HBO Max, es troba a hores d’ara paralitzada per la sobtada fuga de part de l’equip artístic de la ficció.Després d’arrencar el mes de novembre passat, la producció s’ha vist suspesa momentàniament per la sortida de Johan Renck, cineasta i productor executiu de Chernobyl, que tenia la tasca de dirigir els dos primers capítols del projecte. A més, a això cal sumar-hi la marxa de Shirley Henderson, que havia estat triada com una de les protagonistes, i la prèviament anunciada de la creadora Diane Ademu-John, autora del guió del capítol pilot, i que deixa Alison Schapker com a única showrunner.El projecte, que ha de servir com a complement a l’adaptació cinematogràfica de la saga literària duta a terme per Denis Villeneuve, ja havia tingut una llarga fase de desenvolupament abans de començar el rodatge. Aquesta aturada suposa un nou retard en el calendari per a la superproducció, que, òbviament, encara està sense data d’arribada al catàleg.“Com que Dune: The Sisterhood ha entrat en una pausa preprogramada, s’estan fent alguns canvis creatius en la producció en un esforç per elaborar la millor sèrie possible i mantenir-nos fidels al material original”, ha dit un portaveu d’HBO Max a Deadline. La plataforma de Warner Bros Discovery es limita a confirmar que Renck, un cop completada la seva feina a la sèrie “s’encaminarà cap a altres projectes” en una decisió de mutu acord amb la companyia, amb vista a incorporar un nou director. D’altra banda, es precisa la sortida de Henderson, que “ja no interpretarà a Tula Harkonnen”.Hi ha informacions contradictòries respecte al que significaria aquesta “pausa”. Fonts pròximes a la producció revelen que ja estava prevista per als mesos d’hivern, mentre que d’altres asseguren que el procés experimentarà un retard estimat de set mesos, per tal de donar a Schapker i al seu equip creatiu prou temps per posar-hi el seu segell creatiu reelaborant els guions, així com per trobar un nou director. En aquest cas, l’impacte en el repartiment podria ser major i afectar més intèrprets, per la qual cosa caldria esperar més sortides.