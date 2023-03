Avui pensa sobre els teus objectius per al futur. Amb la configuració celestial que s'està esdevenint en aquest moment, tu tindràs la possibilitat de veure les coses des d'una perspectiva més realista. La teva tendència natural cap a la impaciència de vegades pot fer que busquis la sortida fàcil encara que et serveixi per adonar-te que el que vols a la vida requereix temps, planificació i perseverança. Seu i pensa on vols anar i què has de fer exactament per arribar-hi. Anota els teus plans perquè els puguis utilitzar com a guia.