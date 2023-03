De TNT a Warner TV

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:52

TNT canvia de nom. El canal de ficció passarà a anomenar-se Warner TV a partir del proper 14 d’abril, coincidint amb la celebració internacional del centenari de Warner Bros Studios. La mateixa Warner, empresa matriu de TNT, ha estat l’encarregada de comunicar aquest canvi i de detallar les novetats que comportarà. La nova marca, que vindrà acompanyada de l’eslògan Pur entreteniment, continuarà oferint “una àmplia programació de sèries i de cinema d’èxit internacional”, i inclourà “un extens catàleg de títols de referència” de l’estudi Warner Bros. A més, el nou canal s’alinearà amb els canals de Warner TV a Europa, ja presents a França, Itàlia i Alemanya.La nova marca serà present a les principals operadores de televisió de pagament i mantindrà els mateixos dials que TNT. En el cas de l’oferta televisiva d’Andorra Telecom, continuarà disponible al dial 28 (M+ Selección i M+ Total Plus).La programació de Warner TV estarà integrada per sèries ja presents a TNT, com The Rookie, FBI i FBI: Internacional, acompanyades de comèdies que han esdevingut clàssics de la televisió, com Friends i Big Bang. El cinema de Warner Bros ocuparà un lloc privilegiat al canal: serà la casa de l’Univers DC amb títols com ara Joker, Shazam!, Wonder Woman..., juntament amb sagues de la Warner com El senyor dels anells o Harry Potter.El cap de setmana del llançament, el canal arrencarà amb una programació especial. El 14 d’abril, Warner TV s’estrenarà amb un dels títols més potents de DC: Joker, la pel·lícula dirigida per Todd Phillips i protagonitzada per Joaquin Phoenix. L’endemà, el canal celebrarà els 100 anys de Warner Bros amb l’emissió, durant tota la jornada, de títols emblemàtics de l’estudi. Per completar l’aposta, la tarda del 16 d’abril Warner TV estrenarà Expedición: Regreso al futuro, un programa de quatre episodis produït per Warner Bros Discovery que s’emetrà en forma de marató. La sèrie recorre, de la mà de Josh Gates i Christopher Lloyd, les localitzacions més icòniques de Hollywood on es va rodar la mítica trilogia.