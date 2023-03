Calçotada de Valls a Andorra

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:55

8 euros (inclou: 10 calçots, salsa, botifarra, pa, vins DO Tarragona i pitet) Hora: 13 h.Us hi esperem!Andorra la Vella.TALLEREl Museu ens convida a conèixer un dels artistes més cèlebres del panorama pop novaiorquès dels anys seixanta: Keith Haring. El taller estarà inspirat en les formes acolorides que utilitzava Haring per pintar els seus murals urbans. Hora: 11 i 12 h.Escaldes-Engordany.Mostra monogràfica per desgranar la curiosa història particular que s’amaga darrere d’una de les peces que integren la col·lecció del museu, una història de ciclisme èpic, plena de romanticisme, que no us podeu perdre.Andorra la Vella. Fins a l’1 d’abril.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta. Horari: de dimarts a dissabte de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp.Fins al 23 d’abril.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espanyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal com ara Picasso, Miró, Cézanne o Matisse, entre d’altres. Horari: 10-13 h / 16-19 h de dilluns a divendres i 10-13 h dissabte. Diumenge, tancat.Andorra la Vella. Fins al 27 d’abril.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta. Horari: de dimarts a divendres de 16 a 20 h i dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.Sant Julià de Lòria. Fins al 15 d’abril.El Museu Carmen Thyssen Andorra acull la seva setena mostra, titulada Khrôma. L’univers emocional del color, una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany.Fins al 7 de gener del 2024.Exposició d’Arnau Sánchez.Andorra la Vella. Fins al 24 de març.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Fins al 31 d’agost.