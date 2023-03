El teu camp de possibilitats és molt més ampli del que és comú. L'expansió i el creixement són afins a aquesta influència i, si et permets el temps per avaluar les coses i somiar, potser et sorprengui el que se't pot acudir. Ja sigui que et concentris en un problema que necessita ser resolt, et dediquis en una expressió creativa o simplement miris les estrelles, les idees i les solucions fluiran a la teva ment. Considereu prendre nota d'alguna d'aquestes per a referències futures.