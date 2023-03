Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 04/03/2023 a les 06:48

Continuació de la pel·lícula d’acció homònima, dirigida per Daniel Calparsoro i escrita per Jorge Gerricaechevarría. El protagonisme ara recau en Sole (Asia Ortega), que després de la mort del seu marit, líder d’una banda de lladres, no vol tornar sota la tutela del seu pare (Luis Tosar) i decideix buscar-se la vida per si mateixa.Guanyadora de l’Emmy a la millor sèrie dramàtica tant en la segona com en la tercera temporada, el seu creador, Jesse Armstrong, va anunciar recentment que aquesta quarta suposarà el tancament a la història dels Roy, una exploració de la naturalesa del poder i el seu impacte en les relacions familiars. La sèrie se centra en la lluita entre tres germans –interpretats per Jeremy Strong, Sarah Snook i Kiera Culkin– per agafar les regnes de l’imperi familiar, un conglomerat mediàtic dirigit fins ara pel patriarca, Logan Roy (Brian Cox).Basada en la novel·la d’Octavia E. Butler, Parentesco se centra en una jove negra aspirant a escriptora que es muda a Los Angeles decidida a lluitar pel seu futur, però abans de poder assentar-se, es veu violentament arrossegada cap endarrere i davant en el temps i apareix en una plantació del segle XIX.Amb un repartiment que inclou Toni Collette i John Leguizamo, The Power adapta una novel·la de l’autora britànica Naomi Alderman i mostra com el món canvia radicalment des del sobtat descobriment que fan unes adolescents, que desenvolupen el poder d’electrocutar la gent a la seva voluntat.Basada en fets reals, aquesta sèrie d’Apple TV narra com el dissenyador i empresari de videojocs Henk Rogers, interpretat per Taron Egerton, es va fer amb els drets del famós videojoc soviètic Tetris per a Nintendo l’any 1989. Tetris es presenta com un “thriller que està ambientat en la Guerra Freda, amb dolents traïdorencs, herois improbables i una apassionant carrera a contrarellotge”.