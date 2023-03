Les sèries del mes (II)

Actualitzada 03/03/2023 a les 05:42

Aquesta sèrie se centra en l’auge de la indústria porno a Espanya en la dècada dels 90 a través de la vida de l’actor Nacho Vidal, amb Martiño Rivas en el paper protagonista. Nacho havia d’estrenar-se el desembre passat a Lionsgate+ (abans Starzplay), però finalment arribarà a Atresplayer després que la plataforma anunciés que es retirava d’Espanya.Relata la història de Minerva Mirabal, advocada i activista dominicana assassinada al costat de les seves germanes per ordre del dictador Rafael Trujillo el 25 de novembre del 1960, i convertida en símbol de la lluita contra la violència de gènere a tot el món. S’estrena en el Dia internacional de la dona i la protagonitzen l’actriu dominicana Sandy Hernández, les espanyoles Susana Abaitua i Belén Rueda, i el cubà Luis Alberto García com a Trujillo.sobrenaturals, creada per l’argentí Juan José Campanella, director d’El hijo de la novia o l’oscaritzada El secreto de sus ojos, i protagonitzada per Miguel Ángel Silvestre i Luis Gerardo Méndez. Dos sacerdots són enviats pel Vaticà a una comunitat rural a Mèxic per comprovar els suposats miracles de resurrecció de morts de mans del rector local, qui desapareix misteriosament l’endemà de l’arribada dels investigadors.Toby Fleish­man (Jesse Eisenberg), de 41 anys i recentment divorciat, se submergeix en el nou món de les cites amb un èxit que mai va tenir en la seva joventut. Però en l’inici del seu primer estiu de llibertat sexual, la seva exdona, Rachel (Claire Danes), desapareix, deixant-lo amb els fills d’onze i nou anys i sense cap pista d’on és o de si pensa tornar.Ambientada en un futur pròxim en el qual els caòtics efectes del canvi climàtic són una realitat quotidiana, la trama d’aquesta sèrie gira entorn de vuit històries entrellaçades sobre com aquests canvis afecten l’amor, la feina, la fe i la família. Creada per Scott Z. Burns, compta amb un elenc ple d’estrelles com Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González o Tobey Maguire, entre altres.