Estàs en el procés de collir les recompenses de la disciplina que has mostrat darrerament en el rumb de la teva carrera. Si no has tingut gaire disciplina en aquesta àrea, doncs aleshores podries mostrar-la ara. Descobriràs que les trobades amb gent gran i amb més experiència que t'ajudaran a treure la veritat de qui ets realment. Avui, l'energia astral us donarà una mà en aquest procés.