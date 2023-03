Les sèries del mes (I)

Actualitzada 02/03/2023 a les 06:16

L’esperada quarta i última temporada de Succession, una sèrie sobre el canvi climàtic amb un repartiment estel·lar encapçalat per Meryl Streep, la vida sense filtres de Miguel Bosé o el retorn de The Mandalorian són algunes de les estrenes de sèries més destacades del mes de març en plataformes.Amb Jon Favreau com a showrunner, la sèrie de Lucasfilm protagonitzada per Pedro Pascal torna amb la seva tercera temporada. Al llarg de vuit episodis el caçador de recompenses viatjarà a través de la galàxia de Star Wars creuant-se amb vells aliats i fent nous enemics.Una mare que fuig del seu exmarit, una actriu en declivi i la propietària d’un motel en fallida s’uneixen per trobar un botí, sense saber que el reclama una perillosa banda de delinqüents. María Mera, Marina Mota, Maria João Bastos i Chechu Salgado protagonitzen aquest western fronterer ambientat en un motel, dirigit per Álex Sampayo i Jorge Queiroga i amb Ghaleb Jaber Martínez al capdavant de l’equip de guionistes.. Amb retard degut a la pandèmia, per fi s’estrena l’adaptació de la reeixida novel·la de Taylor Jenkins Reid ambientada en l’escena musical de Los Angeles dels anys setanta, que narra l’ascens i declivi d’una banda anomenada Daisy Jones & The Six, inspirada en Fleetwood Mac, i la història d’amor i desamor entre els seus líders. Riley Keough –la neta d’Elvis Presley– i Sam Claflin en són els protagonistes. La també actriu Reese Whiterspoon exerceix de productora executiva i els showrunners són Scott Neustadter i Michael H. Weber.Amb el desembarcament a Andorra i Espanya de la plataforma SkyShowtime arriba Bosé, una mirada íntima al recorregut vital i professional del cantant espanyol, que aprofundeix en moments difícils com la relació amb el pare, el torero Luis Miguel Dominguín, i també el mostra sense embuts esnifant cocaïna o seduint indistintament homes i dones. José Pastor i Ivan Sánchez es posen a la pell de l’artista en diferents etapes de la seva vida.