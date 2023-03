Creix l'oferta televisiva

Actualitzada 01/03/2023 a les 06:17

SkyShowtime, la plataforma que neix de l’aliança dels grups Comcast i Paramount, va desembarcar ahir a Andorra i a Espanya després d’haver-se implantat progressivament arreu d’Europa. El CEO de la companyia, Monty Sarhan, ha destacat en una entrevista a Europa Press que han seguit una estratègia molt competitiva. “El preu és de 5,99 euros al mes, que és més econòmic que Netflix amb publicitat, Disney+ o HBO. Som conscients que a tot Europa hi ha una crisi en el cost de la vida”, afegeix.“La nostra filosofia és oferir un contingut excel·lent a un preu excel·lent, així que era molt important tenir un bon preu per als consumidors”, ressalta Sarhan, que també posa en relleu l’oferta de llançament del servei a 2,99 euros si es contracta durant els propers dos mesos. Un descompte del 50% que és vitalici sempre que no es doni de baixa la subscripció.La nova plataforma permet compartir compte entre usuaris, podent visionar-se de manera simultània en tres dispositius i crear fins a cinc perfils. El moviment contrasta amb la recent estratègia de Netflix d’impedir compartir contrasenya entre persones no convivents. “No vull comentar el que estan fent els nostres competidors. El que diré és que a SkyShowtime estem centrats a oferir la millor experiència possible. Això significa molta flexibilitat”, assenyala Sarhan.El contingut de la plataforma inclou pel·lícules i sèries procedents dels catàlegs d’Universal, Paramount, Nickelodeon, Dream­Works o Peacock. En aquest sentit, és la llar de reconegudes sèries com Yellowstone, Tulsa King o 1923, amb Harrison Ford i Helen Mirren. També disposa d’importants franquícies com Halo o Star Trek, i sagues cinematogràfiques com Missió: Impossible. La seva primera sèrie original espanyola és Bosé, un biopic del popular artista.