Hi ha un canvi planetari al cel que tindrà un efecte profund en el clima astrològic durant les properes setmanes. Hauries d'adoptar un to més sòlid i analític cap a les coses en general com a resultat de la configuració celestial canviant. Durant aquest període, experimentaràs més canvi en les teves relacions amb els altres, especialment amb els que et connectes a un nivell més cerebral.