Escalfant motors

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:56

Netflix ja ha començat a preparar el terreny per a l’estrena de la segona temporada d’El juego del calamar. Ho ha fet amb un brevíssim missatge que s’entén perfectament tot i que no conté gaire informació: es confirma, en tot cas, que una de les sèries més reeixides dels últims anys està de tornada.La plataforma ha compartit a la xarxa social Twitter una imatge que no dona lloc a dubtes. S’hi veu la cara de la sinistra nina gegant que té un protagonisme destacat en aquesta ficció sud-coreana estrenada el setembre del 2021. Al seu ull hi apareix el número 2. I al costat de la imatge, només una paraula: “Pròximament.”Per tant, és d’esperar que la segona temporada s’estreni en breu, i tot i que al missatge li falti precisió amb la data, aquest simple anunci és un alleujament per als milions de seguidors que té la sèrie arreu del món. La renovació d’El juego del calamar es va anunciar el novembre del 2021, per la qual cosa a molts fans se’ls està fent llarga l’espera.Mentrestant, Netflix també prepara la primera edició d’un concurs reality basat en la sèrie, conegut amb el nom de Squid game: The challenge. Una producció que ja ha aixecat força polseguera fins i tot abans de la seva estrena. Així, ha rebut una enorme quantitat de crítiques per les males condicions en què s’estan desenvolupant les proves.