Projectes a HBO

El 9 de febrer del 2020 Paràsits va fer història en convertir-se en la primera cinta sud-coreana guanyadora de l’Oscar a millor pel·lícula. Un mes abans, des d’HBO ja s’havia assegurat que l’univers creat per Bong Joon-ho es convertiria en minisèrie. Tres anys després, però, no s’ha concretat res sobre el projecte, que té entre els seus responsables Adam McKay (Succession). L’últim que es va saber, a l’octubre del 2022, va ser que Tilda Swinton, que es va rumorejar que podria formar part de l’elenc juntament amb Mark Ruffalo, havia caigut del repartiment. Ara s’hi ha sumat una actualització oficial de l’estat del projecte per part d’HBO.El CEO de continguts de la cadena de pagament i HBO Max, Casey Bloys, ha revelat a Variety que la sèrie encara està en desenvolupament. Per tant, tot i que no hagi rebut el llum verd definitiu, la versió del fenomen cinematogràfic no s’ha guardat al calaix. El mateix Bong està implicat en el projecte, que es nodrirà també del material que va escriure per a la pel·lícula original i va quedar descartat.L’abril del 2021, McKay va revelar al pòdcast Happy Sad Confused que ja s’havia creat una “increïble sala de guionistes” que havia treballat amb Bong durant el confinament. Per part seva, el cineasta sud-coreà va afirmar a The Hollywood Reporter, al gener del 2020, que “crec que podem crear una pel·lícula expandida d’una gran qualitat”.En el revers negatiu hi ha dues sèries que Bloys ja dona definitivament per mortes. En primer lloc, hi ha el possible revival d’A dos metros bajo tierra, que va començar a acaparar titulars al desembre del 2021. L’executiu ja va deixar clar en el seu moment que tots aquests rumors eren infundats, i ara ha subratllat que mai no s’ha treballat en aquesta possibilitat. En canvi, des de la plataforma sí que es van posar mans a l’obra amb un potencial reboot d’un altre èxit, True Blood, que havia de tenir Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) com a responsable. Però Bloys ha assegurat que cap dels esborranys que es van elaborar per donar continuïtat a la saga “no va endevinar la tecla adequada”.