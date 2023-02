‘Huella en Andorra’

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:49

Aquesta volta ens permet visitar d’una manera relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea.Hora: 15 h.Escaldes-Engordany.Aquesta activitat ens permet visitar d’una manera distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric.Hora: 10.30 h.. Andorra la Vella.Explorem el centre històric, una part de les seves escultures, monuments i l'arquitectura d'avantguarda, on la il·luminació juga un paper preponderant.Hora: 19 h.Andorra la Vella.Exposició d’Arnau Sánchez.. Andorra la Vella. Fins al 24 de març.Exposició de Jorge Colomina. Pintor espa-nyol autodidacte instal·lat a Nimes (França) i de reconeixement internacional, Colomina s’inspira en artistes de renom universal, com ara Picasso, Miró, Cézanne i Matisse, entre altres. Horari: 10 h-13 h i 16 h-19 h de dilluns a divendres, i 10 h-13 h dissabtes. Diumenges, tancat. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 27 d’abril.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana. Fins al 28 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb grans dots d’originalitat.. Andorra la Vella. Fins al 2 de març.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp.Fins al 23 d’abril.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar d’una manera prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.. Ordino.Fins al 31 d’agost.