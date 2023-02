El futur dels Globus d'Or

Actualitzada 26/02/2023 a les 06:59

L’Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA, per les sigles en anglès), l’entitat organitzadora dels Globus d’Or, es troba actualment en fase de negociacions per dissenyar un altre model de retransmissió de la cerimònia, que podria passar per una aliança amb algun servei d’streaming internacional, segons Variety. Cal recordar que plataformes audiovisuals com Netflix, HBO i Amazon Prime Video s’han mostrat recentment interessades a incloure continguts en directe a les seves graelles de programació.La 81a edició dels guardons tindrà lloc el diumenge 7 de gener del 2024 després que el seu últim lliurament es desenvolupés atípicament un dimarts. Així ho ha avançat el mateix mitjà especialitzat, especificant que, a causa de la gran caiguda en el nombre d’espectadors dels últims Globus d’Or, l’organització va decidir moure aquest any la data de la cerimònia a un dimarts per no competir amb els partits de la lliga nacional de futbol americà.En les darreres dues dècades, la quota de pantalla de la gala de lliurament d’aquests premis va aconseguir el seu màxim, amb 26,8 milions de teleespectadors, l’any 2004. Aquesta xifra, però, ha anat disminuint progressivament fins a registrar 6,3 milions d’audiència aquest 2023, la seva xifra més baixa en 15 anys.La irrupció de la pandèmia i les diverses investigacions que relacionaven la HFPA amb escàndols de racisme, corrupció i tràfic d’influències van fer que aquests guardons –fins aleshores, els més importants després dels Oscar–, perdessin interès a partir del 2020. L’aposta per recuperar el seu prestigi enguany i oferir una imatge més transparent i inclusiva –comptant, per exemple, amb el còmic afroamericà Jerrod Carmichael com a mestre de cerimònies– no s’ha traduït en els resultats esperats per la NBC, la cadena que ha emès anualment i d’una manera ininterrompuda aquests premis des del 1996, a excepció del 2022.En aquest sentit, cal recordar que l’any passat les crítiques contra els Globus d’Or van desembocar en una celebració a porta tancada i amb moltes estrelles de Hollywood negant-se a participar-hi, la qual tampoc no va ser televisada.