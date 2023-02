Carnaval del Pas de la Casa

Actualitzada 26/02/2023 a les 07:01

Es pintarà un mural col·lectiu a partir dels colors primaris i secundaris. Activitat familiar a partir de 4 anys. Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.Hora: 11 h i 12 h.Escaldes-Engordany.11.30 h. Batukada amb Drum Beat.15 h a 19 h. Saló de Carnaval amb inflables.16 h. Berenar.19.15 h. Despenjada de S. M. el rei Carnestoltes19.30 h Cremada de S. M. el rei Carnestoltes + sardinada popular.00.30 h. The Aguateques. Actuació musical.02.30 h. DJ Bebuxo.Encamp.Veniu a gaudir d'Escaldes-Caldea quan la claror del dia s’acaba i es converteix en foscor. Un agradable passeig per la parròquia d’Escaldes-Engordany, que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits i a fer reviure les nostres emocions. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana.Fins al 28 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb grans dots d’originalitat.Andorra la Vella. Fins al 2 de març.Onze fotografies que componen la mostra i que recull el retrat d’històries de pacients d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants. EdificiOrdino. Fins al 26 de febrer.Cadires petites, grosses, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Ves a la Llacuna i hi veuràs la col·lecció de cadires restaurades de l’Escola d’Art.Andorra la Vella. Fins al 26 de febrer.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.Tseng Yen-Yu és una artista taiwanesa d’un gran talent visual que utilitza peces antigues, residus tèxtils i la seva pròpia tècnica tèxtil, el wrapping, com a forma d’escultura i instal·lació.. Escaldes-Engordany. Fins al 25 de febrer.