'Succession' diu adeu

Una de les sèries amb més bones crítiques d’HBO s’acomiadarà aviat dels espectadors. El guionista Jesse Armstrong ha anunciat que Succession s’acabarà amb l’emissió de la quarta temporada, que s’estrena el 27 de març. El creador ho ha revelat en una entrevista publicada al New Yorker en la qual ha assegurat que té sentiments contradictoris respecte al final. “Em fa pena i tinc el sentiment de buidor que sent tothom que ha treballat en una producció que és tan bona com aquesta. Imagino que em sentiré una mica sol i que deambularé pels carrers pensant què diantre he fet”, afirma.Succession, que es va estrenar el 2018, relata els conflictes successoris d’una família, els Roy, propietària d’un gran grup de comunicació. En la quarta temporada, que està a punt d’arribar, la nissaga està més dividida que mai per la possible venda del conglomerat a un visionari del món de les tecnologies, Lukas Matsson (Alexander Skarsgård). Amb les tres temporades que té fins ara, la sèrie ha estat una de les favorites de la crítica i dels premis. En l’última edició dels Emmy, va ser coronada com el millor drama. També es va endur el guardó al millor guió i al millor actor de repartiment de drama per Matthew Macfadyen.El responsable de continguts de la plataforma, Casey Bloys, ha explicat a Variety que no es plantegen fer spin-offs de la sèrie. “No seria un moviment natural per a Succession. Però si Jesse Armstrong digués que ho vol fer, seguiríem el seu lideratge”, ha assenyalat. El guionista, però, ha detallat que ja va decidir que la quarta seria l’última temporada poc abans de començar a escriure-la. “La decisió es va anar solidificant a mesura que elaboràvem el guió i quan vam començar a rodar. Els vaig dir als actors: ‘No n’estic cent per cent segur, però crec que això és el final’. No els volia enganyar”, ha agregat.