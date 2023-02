La nena que va aturar el trànsit amb la seva bicicleta

Actualitzada 25/02/2023 a les 07:10

ACTIVITATS INFANTILSContacontes sobre mobilitat, a càrrec de Contacontes LaVane. Hora: 16.30 h.Museu de la Bicicleta. Andorra la Vella.En una granja on vivia un gall que es deia Cocorokó amb molts animals més, un bon dia al matí, just quan el sol estava a punt de sortir, va passar el que mai havia passat a la granja. Hora: 11 h.Sant Julià de Lòria.A càrrec de Marc Ferrer, il·lusionista, a l’exposició Abracadabra, il·lusionisme i màgia a cal Plandolit. Activitat recomanada a partir de 12 anys. Hora: 20 h.Ordino.L'artista David Vivanco farà caricatures en directe amb el seu IPAD. Aconsegueix la teva caricatura digital i emporta-te-la impresa. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.Progressive house a quatre mans. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Vine a carregar energia a ritme de funk, soul, reggae, swing, jazz i soul amb nosaltres! Hora: 21.30 h.La Massana.Comença el matí de dissabte de Carnaval del Pas de la Casa amb el ritme de Tokem x Tu, un grup de batucada que us farà moure els peus com mai! Hora; 11 h.Encamp.Com ja es tradició, toca celebrar el segon dia de Carnaval del Pas de la Casa amb un dinar de germanor. Hora: 12.30 h.Pas de la Casa.Torna el Saló de Carnaval del Pas de la Casa, que tindrà inflables, activitats per a infants i un berenar! Hora: 15.30.Encamp.Res millor que un berenar popular per agafar forces i seguir amb els actes de celebració del Carnaval! Hora; 16.30 h.Encamp.El Sopar de Carnaval del Pas de la Casa és una activitat de germanor i de sorpreses. Enguany, es farà al Restaurant Cal Ruiz.Hora: 21 h.EncampNo et perdis el concurs de disfresses d'adult del Carnaval del Pas de la Casa! Hi haurà grans premis per als guanyadors i molta diversió per a tots! Hora: 23.30 h.. Encamp.No et perdis la gimcana nocturna que ha preparat la Comissió de Festes del Pas de la Casa per gaudir d'una nit sorprenent de Carnaval!. Hora: 01.30 h.Encamp.Viu la millor Festa Flaix FM amb el DJ de renom internacional Miquel González!.Hora: 02.30 h.Encamp.