Actualitzada 24/02/2023 a les 07:34

Juga amb paraules es centra a apropar l’escriptura creativa als infants amb activitats i dinàmiques relacionades amb els llibres i les paraules. Hora: 17 h.Sant Julià de Lòria.Després d'estudiar música clàssica, Valentino es va ficar en la música electrònica. Barrejant estils house i electro, aporta un toc de música en viu amb el seu violoncel elèctric. Hora: 21.30 h.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge així com algunes de les pàgines del còmic.La Massana. Fins al 28 de febrer.El curs jove de l’Escola d’Art presenta Històries enllaçades, una exposició en què ens mostren els seus llibres il·lustrats amb grans dots d’originalitat.Andorra la Vella. Fins al 2 de març.Onze fotografies que componen la mostra i que recull el retrat d’històries de pacients d’Andorra que han rebut un trasplantament gràcies a la solidaritat dels donants.Ordino. Fins al 26 de febrer.Cadires petites, grans, de colors, de fusta, entapissades o de reixeta! N’hi ha de tota mena. Atansa’t a la Llacuna i veuràs la col·lecció de cadires restaurades de l’Escola d’Art.ndorra la Vella. Fins al 26 de febrer.Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l’impacte de l’ésser humà en el planeta.Encamp. Fins al 23 d’abril.Tseng Yen-Yu és una artista taiwanesa amb gran talent visual elaborat amb peces antigues, residus tèxtils i la seva pròpia tècnica tèxtil, el wrapping, com a forma d’escultura i instal·lació.Fins al 25 de febrer.Recorregut a través dels seus artífexs, lauredians en aquesta ocasió, però que representen tota la comunitat pirinenca, d’aquest art considerat menor de la talla i musicadura de la fusta.Sant Julià de Lòria. Fins al 15 d’abril.Aquest volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Explorem el centre històric, part de les seves escultures, monuments i l'arquitectura d'avantguarda on la il·luminació juga un paper preponderant. Hora: 19 h. P. Andorra la Vella.