Una llarga espera

Actualitzada 24/02/2023 a les 07:29

Ja se sabia que La Casa del Dragón no tornaria aquest 2023, però ara s’ha confirmat que tampoc ho farà durant els primers mesos de 2024. En una entrevista concedida a Variety, el CEO de Continguts d’HBO i HBO Max, Casey Bloys, ha deixat caure que “és una bona suposició” que la segona temporada no competirà en els Emmy de 2024, és a dir, que no arribarà abans de juny d’aquell any, ja que la preselecció es tanca el 31 de maig. Per tant, el més probable és que el debut es produeixi a l’estiu, dos anys després del de la primera tanda de capítols, tot i que caldrà esperar per comprovar com avancen tant el rodatge com la postproducció.De fet, els enregistraments no arrencaran fins a mitjans d’abril, com apuntava Midgard Times. Està previst que aleshores comencin les gravacions a Cáceres, tot i que bona part del rodatge també es desenvoluparà als Studios Leavesden d’Anglaterra. A causa de com d’ambiciós és el projecte, la producció culminarà a final de desembre, així que té tot el sentit del món que la primavera de 2024 sigui un període massa pròxim com per complir els estàndards de qualitat que s’esperen de la sèrie.A més, Bloys ha deixat clar que la llarga espera entre temporades no serà solucionada amb més spin-offs de Game of Thrones. “Per fer La Casa del Dragón després de Juego de Tronos vam desenvolupar moltes sèries, vam gravar un pilot, vam escriure un munt de guions i al final vam fer una sola sèrie. Fer això una altra vegada comportarà un esforç similar. Has de desenvolupar i provar un munt de coses, i mai saps el que funcionarà”, afegia.Amb tot, és molt probable que vegem més escissions de l’univers creat per George R.R. Martin, com la potencial seqüela centrada en Jon Snow que està desenvolupant Kit Harington. Això sí, encara trigarà força a veure la llum.