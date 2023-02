Aquest és un moment important per concentrar-te en les teves finances i en les coses que més valores a la teva vida. Pren decisions sobre on col·locar els teus diners. Potser has d'estalviar una mica en comptes de gastar. La influència astral d'avui està elevant les emocions i la consciència sobre aquest tipus de temes. Tu saps molt bé què has de fer. El que ara necessites és la força de voluntat per executar el teu pla.

Taure

Aspectes amagats de la teva naturalesa entren en escena en aquest moment. La configuració astral d'avui està revelant aspectes inconscients del teu ésser que juguen un gran paper en les decisions que prens i en la gent amb qui tries passar el teu temps. Tracta de no perdre la paciència si les coses no resulten òbvies al principi. Calma't, asseu-te en un lloc tranquil i medita. Les respostes que busques et seran revelades quan miris dins teu. Bessons

Surt a caminar pel mercat espiritual i veu quines noves eines pots aconseguir. La configuració celestial d'avui et suggereix de començar de zero pel que fa a la teva espiritualitat i com honres les teves creences. Aprofita aquesta oportunitat per explorar noves maneres de pensar. Neteja la teva ment i obre't a noves possibilitats. L'energia està fluint i hi ha molt coneixement a l'abast de les mans. Cranc

Els diners guanyats les últimes setmanes portaran els seus fruits, més del que generalment reps. Pot ser que estigui relacionat amb un projecte grupal d'algun tipus, o si més no, quelcom aconseguit dins del context d'una societat. Els assumptes sentimentals també funcionaran meravellosament, i no et sorprenguis si una relació avança al següent pas de compromís. Els planetes i la seva influència indiquen felicitat i bona fortuna mitjançant relacions de tota mena. Lleó