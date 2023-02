A tota màquina

Actualitzada 23/02/2023 a les 06:59

The Mandalorian comença a escalfar per a l’estrena de la tercera temporada. L’1 de març és la data marcada en el calendari pels fans de Star Wars, que esperen amb ànsia el llançament de la nova tanda de capítols que es veuran a Disney+. Mentrestant, Jon Favreau alimenta les ganes i a més anuncia que ja té escrita la quarta temporada: “La temporada 4? Sí, ja l’he escrita”, ha declarat.El creador d’una de les sèries més aclamades de l’univers iniciat per George Lucas ha avançat que la tercera tanda ha estat molt treballada: “Hem de saber on anem i relatar una història completament planificada. Així que ho planegem tot, tant Dave Filoni com jo. I després, lentament, li donem forma a cada episodi. Ho vaig escriure durant la postproducció, perquè tot ha de sentir-se com una continuació i una història completa”, ha declarat en una entrevista amb el canal de televisió francès BFMTV.En la mateixa línia, Favreau ha revelat que la quarta temporada de la sèrie tindrà en compte el que passi a Skeleton Crew, una nova ficció de Star Wars que encara està per arribar. “Tot té lloc al mateix temps en aquest univers, així que hi ha moltes altres coses que hem de tenir al cap, a més d’aquelles que hem construït en les temporades prèvies de la sèrie”, ha confessat.D’altra banda, en un esdeveniment organitzat per Disney+ a Madrid aquest dimarts, el guionista i director va parlar sobre la importància de les pel·lícules originals de la saga galàctica per a The Mandalorian: “És com la nostra línia a seguir. I el truc és com fas Star Wars incloent-hi tothom sense importar quan van néixer, ni quina fase de Star Wars és la seva preferida”, va indicar. “El nostre objectiu és reunir tots els fans sense importar el que més els agrada. Volem que sàpiguen que respectem el cànon, i que volem que tots se sentin representats”, va insistir.