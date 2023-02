Baixa a 'Sex Education'

Actualitzada 22/02/2023 a les 07:06

Netflix travessa temps convulsos després de la implantació del seu pla contra els comptes compartits. Mentrestant, es van donant a conèixer dades sobre les sèries que la plataforma té a la nevera. És el cas de Sex Education, una de les seves ficcions més exitoses, la quarta temporada de la qual, ja anunciada, no té encara data d’estrena.Tot i això, amb el dubte encara de si la companyia renovarà la sèrie per una cinquena tanda de capítols, una de les seves protagonistes ha descartat ja la seva eventual presència en cas que finalment aquesta continuació es produeixi. Es tracta de l’actriu Emma Mackey, que dona vida a la carismàtica Maeve.La intèrpret ha confirmat que, passi el que passi, dirà adeu a Sex Education després del final de la quarta entrega. “Temporada 5? Vaig acabar la quarta temporada la setmana passada! No, no crec que sigui a la temporada 5. He dit adeu a la Maeve”, ha declarat Mackey durant una entrevista per a Radio Times.Abans que arrenqués la producció d’aquesta quarta tanda de capítols, l’actriu ja va assenyalar que hi protagonitzaria menys escenes: “És una mica més esporàdic perquè tenim més personatges. Així que no surto tan constantment. Però ara estem a la meitat del rodatge i estic emocionada per tornar. I sí, estic intrigada per saber què passarà perquè tampoc ho sé. També ho vaig descobrint a mesura que avancem, així que serà divertit!”, va assenyalar.La de Mackey no serà l’única baixa de la sèrie després del final de la quarta temporada. Ncuti Gatwa, que interpreta a Eric, també va confirmar fa uns mesos que, passi el que passi, no seguirà en la ficció. L’intèrpret es troba centrat en el seu nou paper a Doctor Who. “Últim dia. Última vegada. Adeu, col·legues, gràcies per totes les lliçons i tota la força”, escrivia Gatwa a Instagram.