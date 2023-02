Art tèxtil de Yen YU Tseng

Actualitzada 22/02/2023 a les 07:08

Tseng Yen-Yu és una artista taiwanesa amb gran talent visual elaborat amb peces antigues, residus tèxtils i la seva pròpia tècnica tèxtil, el wrapping, com a forma d’escultura i instal·lació.. Escaldes.La Mandarina viu amb la seva àvia en una casa enmig del bosc. Cada dia per adormir-se llegeix un conte, fins que una nit un soroll de les golfes interromp la lectura… Hora: 17 h.Reig. Sant Julià de Lòria.DJ Moncho serà l'encarregat de posar el punt i final a les nits de Carnaval amb una sessió plena de música i diversió! No te la pots perdre! Hora: 00.30 h.Encamp.Es llegiran les últimes voluntats de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i es procedirà al seu enterrament. Hora: 20 h.. Encamp.Grans i petits podran gaudir d'un acte de germanor i de tancament de festa amb l’escalfor de les flames i saborejant les millors sardines! Hora: 20.30 h.Encamp.El punt final de la celebració de Carnaval 2023 es posarà amb el castell de focs artificials. Hora: 21 h.Encamp.17 h. Taller. Per carnaval ens posem un casc.19 h. Enterrament del Carnestoltes, lectura del testament i sardinada popular.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Últim dia per veure les pintures de Roser Casanovas, que són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge, així com algunes de les pàgines del còmic. Consulteu horaris a la web: wwww.lamassanacomic.adLa Massana.Fins al 28 de febrer.Últim dia de la mostra, formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Horari: De dimarts tarda a diumenge matí, de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h.Andorra la Vella.Si els ulls són el mirall de l'ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta. Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp. Fins al 23 d’abril del 2023.