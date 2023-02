Monòleg de Pep Plaza

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:56

L’artista Pep Plaza és l’estrella convidada enguany a l’Operació de S.M. el Rei Carnestoltes. Després d’intentar reanimar el rei, Pep Plaza oferirà un monòleg a tots els assistents. Hora: 23.30Encamp.Ambdós tallers estan pensats per a nens de 4 a 12 anys, disposarem de diferents propostes segons l'edat dels nens (models més senzills per als més petits i més complicats per als més grans). Hora: 17 h.Sant Julià de Lòria.Els menuts faran mascaretes de Carnaval amb cartolina i altres materials. El taller és per a infants majors de 5 anys. Hora: 11 h.El Pas de la Casa.Comencem la recta final de la celebració de Carnaval amb la despenjada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Posteriorment es farà l'operació (a la Sala de Congressos) per salvar la vida al nostre estimat Carnestoltes. No us la perdeu! Hora: 19 h.Encamp.Tradicional Judici del carnestoltes amb la col·laboració del grup de teatre Making Off. Hora: 19 h.Escaldes.Voleu conèixer com és la vida d’un inventor? L’inventor andorrà resident a Suïssa Marc Sapetti ens ho explicarà. Hora: 19.30 h.Escaldes.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Últim dia per veure les pintures de Roser Casanovas, que són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge, així com algunes de les pàgines del còmic. Consulteu horaris a la web: wwww.lamassanacomic.adLa Massana.Fins al 28 de febrer.Últim dia de la mostra, formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Horari: De dimarts tarda a diumenge matí, de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h.Andorra la Vella.Si els ulls són el mirall de l'ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta. Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp. Fins al 23 d’abril del 2023.