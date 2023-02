'Duster' veurà la llum

Actualitzada 21/02/2023 a les 06:50

BO Max ha donat finalment llum verda a Duster, la sèrie que tenia acordada amb J.J. Abrams i LaToya Morgan, que exerceixen de showrunners del projecte. La ficció portava als llimbs des de 2020, i després de gairebé tres anys la plataforma de streaming ha donat el vistiplau perquè es dugui a terme.Abrams tenia aparaulats nombrosos projectes amb HBO Max després del contracte signat entre l’empresa i la seva productora, Bad Robot, en el qual es van plantejar tres treballs. Un d’ells era Justice League Dark, basada en l’univers de superherois de DC Comics; un altre era Overlook, una història sobre el famós hotel de la novel·la de Stephen King, The Shining; i la ja citada Duster. A aquests després s’hi va afegir Demimonde.Els dos primers projectes van ser cancel·lats per la plataforma, que va decidir a últim moment no dur-los a terme, el mateix que va passar també amb Demimonde, a causa del seu elevat cost. Això sí, Overlook ha intentat ser venut a altres companyies, sonant Netflix com un dels postors amb més opcions. És així com Duster, després d’estar en la corda fluixa a causa de les cancel·lacions de les anteriors sèries, sembla que sí que veurà la llum.Formada per vuit episodis, la ficció la protagonitzarà Josh Holloway, que ja va treballar amb Abrams a Perdidos, i Rachel Hilson. L’actriu interpreta la primera agent negra de l’FBI que, el 1972, viatja al sud-oest dels EUA i s’alia amb un conductor especialitzat en fugides i persecucions, interpretat per Holloway.“Duster és una amalgama de totes les meves coses preferides: narració d’alt voltatge, personatges profunds i molt de cor. És un projecte de somni i estic summament agraïda amb tota la gent de Warner Bros i HBO Max per creure-hi. I no podria haver demanat un millor soci que J.J. Abrams per construir aquest món increïble”, ha destacat Morgan.