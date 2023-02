‘Xaxipiruli’

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:46

Espectacle d'animació infantil. Tot seguit, hi haurà despenjada, judici i cremada del Carnestoltes, a càrrec dels Bruixots. Hora: 17 h.Sant Julià de Lòria.Tercera i última festa amb estil propi serà Fluor the sea. Durant la nit hi haurà l'actuació de La Banda Neon i una sessió de discjòqueis amb DJ Moncho, DJ Mon i Juacko DJ. Hora: 22 h.Encamp.Els carrers del poble d'Encamp s'ompliran de música i diversió amb la cercavila de Xaranga Estrella Band. Hora: 15.30 h.Encamp.El Casal del Poble d'Encamp acollirà una tarda de ball per a la gent gran amb el grup de versions Euphoria. La música i la diversió estan garantides! Hora: 18 h.Encamp.El Ball de l’Ossa d'Encamp, declarat Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO, es calcula que es va iniciar durant l'edat mitjana. Des de la dècada del 1950, aquesta representació segueix un guió escrit per Rossend Marsol, Sícoris. Hora: 16 h.. Encamp.Festa infantil de Carnaval per als més menuts, que podran gaudir d'una tarda plena de colors i de música amb l'activitat de karaoke que hi ha preparada. Hora: 17.30 h.Encamp.11 h. Taller de màscares i maquillatge al Mirador del Palau de Gel.17 h. Botifarrada popular seguida del judici i la crema de S.M. Carnestoltes.12 h. Representació dels Contrabandistes i robatori de l’olla.13 h. Repartiment del brou amb carn d’olla de Carnaval.16 h Gimcana infantil de disfresses.Ordino.La banda interpretarà els temes que agraden més d’artistes com ara Sting, Beatles, Stevie Wonder, entre altres. Hora: 21.30 h.La Massana.Amb aquests dos personatges us convidem a viatjar per totes les estacions de l’any: quan les fulles dels arbres canvien de color i cauen, quan comença a nevar i quan tornen a cantar els ocells amb la primavera. Hora: 17.30 h.Escaldes.Khrôma. L’univers emocional del color és una exposició que pretén aprofundir en la importància particular de cada color i com aquesta apreciació pot variar d’una persona a l’altra.Escaldes-Engordany. Fins al 7 de gener del 2024.Últim dia per veure les pintures de Roser Casanovas, que són un elogi a l’element de l’aigua com a font de vida tant per a l’existència de la natura com per a l’ésser humà.Andorra la Vella.Exposició que rememora els 40 anys del personatge Johnny Roqueta, del dibuixant Rafael Vaquer, amb il·lustracions de les diferents motos del personatge, així com algunes de les pàgines del còmic. Consulteu horaris a la web: wwww.lamassanacomic.adLa Massana.Fins al 28 de febrer.Últim dia de la mostra, formada per 65 obres procedents de la Fundació Vasarely d’Ais de Provença i de diverses col·leccions privades d’Andorra i França.Horari: De dimarts tarda a diumenge matí, de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 20 h.Andorra la Vella.Si els ulls són el mirall de l'ànima, les fotografies ho són de les nostres emocions. Guanyadors del concurs fotogràfic Una mirada sostenible, els tretze fotògrafs que participen en aquesta exposició han copsat la seva visió de la sostenibilitat i l'impacte de l'ésser humà en el planeta. Horaris: De dimarts a dissabte, de 9.30 h a 13.30 h i de 15 h a 18.30 h. Diumenge, de 10 h a 14 h.Encamp. Fins al 23 d’abril del 2023.