L'alineació planetària d'avui us farà sentir que les relacions fora de la família no valen realment la pena. Últimament et sents molt feliç a casa teva, així que per què deixar que altres et distreguin dels simples plaers de la vida familiar? No pots culpar els teus amics o col·legues per voler estar amb tu, només explica'ls que la família està primer.