Adeu a 'Cuéntame'

Actualitzada 20/02/2023 a les 06:40

La sèrie Cuéntame cómo pasó s’acomiadarà dels espectadors de RTVE amb una última temporada –la 23a d’aquesta longeva sèrie–, dedicada al període 1994-2001. En total, set capítols que repassaran moments significatius d’aquells darrers set anys del segle passat.El consell d’administració de RTVE acaba de donar llum verd a l’última temporada d’aquesta sèrie, produïda per Ganga Producciones, “la més premiada de la televisió espanyola”, segons ha posat en relleu la corporació. El comiat es materialitzarà en set capítols, protagonitzat cadascun individualment pels seus personatges centrals, que recorreran els últims sis anys del segle XX i la transició al XXI amb esdeveniments com la sortida de La Moncloa de Felipe González i l’arribada de José María Aznar, l’assassinat en mans d’ETA de Miguel Ángel Blanco, les noces de les infantes Elena i Cristina o l’atemptat contra les Torres Bessones de Nova York. En concret, cadascun dels set episodis finals de la sèrie, protagonitzada per Imanol Arias i Ana Duato, serà dedicat als personatges següents: Mercedes, Antonio, Inés, Toni, Carlos, María i Herminia.“Estem contents de la notícia. Comencem ara a escriure les trames, que començaran a rodar-se d’aquí a uns mesos. Seran set capítols amb molt de suc”, ha posat en relleu Jacobo Delgado, coordinador de guió de la nova temporada, i el guionista degà de la sèrie. Delgado escriurà la pròxima tanda d’episodis juntament amb Sonia Sánchez i Manu Dios.L’últim capítol de ficció emès fins ara, Una buena persona, va deixar els espectadors al setembre del 1994 “amb el cor encongit i trames sense resoldre pel futur d’Oriol, el net skinhead d’Antonio i Mercedes”. Segons ha fet ressaltar Delgado, “la nova temporada no deixarà cap pregunta sense respondre i serà ambiciosa quant a trames i valors de producció”.